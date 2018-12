Ciclista morre após ser atropelado próximo a ponte sobre o rio Negro

Iranduba - O vigilante e ciclista Daniel da Silva de Souza, de 21 anos, morreu após ser atropelado por um carro quando tentava atravessar a rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o rio Negro, por volta das 17h desta terça-feira (25).

Nossa equipe de reportagem, que fazia uma matéria na ponte sobre o trânsito no feriado, chegou ao local logo após o acidente e acompanhou o momento que a vítima era atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

IML foi acionado para remover o corpo da vítima | Foto: Johny Vasconcelos

"Chegamos dez minutos após o atropelamento. A vítima estava sendo atendida por uma enfermeira, porém, já estava sem pulsos e veio a óbito", informou o sargento Paulo, do CBMAM.

De acordo com o padrasto da vítima, Milton Lima do Nascimento, de 36 anos, Daniel havia saído de casa, no Distrito de Cacau Pirêra, em direção a um posto de combustível, localizado na rodovia, onde era contratado como vigilante.

"Ele estava indo trabalhar", falou o padrasto bastante abalado.

O impacto foi tão forte que a bicicleta do vigilante foi arremessada a vários metros. Ele teve fraturas na perna e, principalmente, na cabeça.

Bicicleta da vítima foi arremessada após a colisão | Foto: Johny Vasconcelos





O motorista envolvido no acidente não quis se pronunciar sobre o caso. Devido ao acidente, o trânsito ficou lento na estrada. O Instituto Medico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Capotamento

Um outro acidente de trânsito chamou a atenção na tarde de hoje, após 10 p essoas, sendo cinco adultos e cinco crianças, sobreviverem a um capotamento . O caso que foi considerado um "Milagre de Natal", ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

*Com informações do repórter Johny Vasconcelos

