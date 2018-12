Trânsito em rodovias de Manaus é considerado bom neste feriado

Manaus - A movimentação de veículos nas principais rodovias de Manaus, como BR-174 (Manaus–Boa Vista), AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e Manoel Urbano (AM-070), foi intensa durante o feriado prolongado. Já na véspera de Natal e no feriado desta terça-feira (25), o tráfego de veículos diminuiu e foi considerado um fluxo normal para o período.

A assessoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) estima que 35 mil pessoas deixaram Manaus pelas rodovias no fim de semana. 10 mil veículos, entre ônibus, vans e táxis, foram fiscalizados até a tarde de hoje (25).

Segundo a equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran-AM), que fiscaliza os veículos que saem da capital pela ponte Ponte Jornalista Phelippe Daou, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste, o maior número de saídas de veículos aconteceu entre sábado e domingo.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) montou uma operação para fiscalizar motoristas que saíam da capital e também motoristas que permaneceram na cidade. As blitz iniciaram na noite de sexta-feira (21) e foram até a madrugada desta terça-feira. Cerca de 40 agentes participaram da ação que percorreu todas as zonas da cidade.

No total, 208 autos de infração foram registrados e 18 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Entre as infrações mais comuns, estão licenciamento em atraso, motorista sem Carteira Nacional de Habilitação - CNH e motociclistas sem capacete.

Edição: Bruna Souza

