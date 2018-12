Mulher é atropelada por carro em faixa de pedestres na Ponta Negra

O acidente ocorreu por volta das 20h | Foto: Divulgação/Manaustrans





Manaus - Um carro em alta velocidade atropelou uma mulher de 34 anos na noite desta terça-feira (25) na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A funcionária da conveniência de um posto de gasolina, localizado na mesma via, tentava atravessar a faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo, modelo Onix, de cor branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os primeiros socorros ainda no local. A mulher, com estado de saúde delicado, foi levada consciente para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ela foi identificada como Maria Neidiane de Souza.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 20h, nas proximidades do Motel Tahiti. A mulher havia saído do trabalho há poucos minutos e caminhava em direção à parada de ônibus.

Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) registraram o caso e informaram que um homem dirigia o veículo no momento do atropelamento. Mesmo nervoso, ele prestou socorro à vítima. O Manaustrans informou que o carro está registrado no nome de uma mulher.

Ao serem questionados sobre a velocidade que o motorista trafegava na via no momento da colisão, os PMs informaram que apenas a perícia poderá indicar qual número apontava o velocímetro.

Outro acidente

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro, na tarde desta terça-feira, quando tentava atravessar a rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte sobre o rio Negro, por volta das 17h.

De acordo com o padrasto da vítima, Milton Lima do Nascimento, de 36 anos, Daniel havia saído de casa, no Distrito de Cacau Pirêra, em direção a um posto de combustível, localizado na rodovia, onde era contratado como vigilante.



