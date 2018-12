'Uma celebração à vida', diz Arthur sobre culto ecumênico no Educandos

Manaus - "Esse culto é mais ato de solidariedade na direção das pessoas que sofreram com o incêndio. Ao mesmo tempo é uma celebração à vida, porque não houveram mortes e as pessoas escaparam por um designo divino. É a Deus que temos que elevar as nossas preces e agradecer", essa foi a declaração do prefeito Arthur Vigílio Neto durante a realização do culto ecumênico para as famílias do bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, nesta terça-feira (25).

O evento ocorreu na rua Inocêncio de Araújo e reuniu dezenas de moradores do bairro e famílias que foram afetadas com a tragédia ocorrida no último dia 17. No local foi montado um palco, telão e distribuídas cadeiras embaixo de uma grande tenda.

Prefeito declarou que o evento é uma celebração a vida | Foto: Daniel Landazuri

Bastante emocionado, o motorista Raimundo Mésias, de 33 anos, que foi uma das vítimas da tragédia, contou que estava no culto principalmente para agradecer, refletir e renovar as forças para seguir em frente.

"Pode demorar anos e anos, mas vamos nos reerguer. Graças Deus não perdemos ninguém da família e só temos que agradecer e pedir por saúde para lutar novamente e assim conquistar nossos bens", disse Raimundo.

A celebração é uma das inúmeras ações que a Prefeitura de Manaus vem realizando, junto às famílias desde as primeiras horas após o incêndio. Os moradores já receberam atendimento médico, social, além da distribuição de donativos recebidos por meio da campanha #ManausSolidária.

A cerimonia reuniu dezenas de moradores do bairro e famílias que foram afetadas com a tragédia | Foto: Daniel Landazuri

Antes da mensagem do Padre Amarildo Luciano, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do pastor e secretário municipal de esporte, João Carlos, uma banda local fez apresentações de louvores.

"A palavra principal que vamos levar para essas famílias é fazer que cada um entenda que não foi Deus quem fez essas coisas ruins acontecerem, mas ele permitiu. Temos que buscar capacidade em Deus para fazer mudar essa historia. Não podemos ficar apenas lamentado o que aconteceu, temos que agir, trabalhando, um ajudando o outro. Ter atitude de olhar para frente e se enxergar forte", disse o pastor João.

Veja a live do inicio da celebração

