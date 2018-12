Motorista desaparecido é encontrado com vida em um hospital de Manaus

O motorista de aplicado foi encontrado em um hospital particular em Manaus | Foto: Divulgação





Manaus - O motorista de aplicativo Jordan da Cruz Vianna, de 27 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (22), foi encontrado com vida por familiares em um hospital particular de Manaus na manhã desta terça-feira (25). A mobilização para encontrar o jovem foi feita pelas redes sociais.

De acordo com a irmã dele, Janaína Viana, de 30 anos, Jordan havia deixado o residencial Viver Melhor, 2° etapa, bairro lagoa azul, Zona Norte de Manaus, por volta das 22h, e não retornou para casa.

Ainda de acordo com ela, o jovem informou no hospital que havia ingerido remédios e que estaria com depressão, mas não explicou o que houve no dia para que tivesse a atitude de pegar o carro e não retornar ao bairro onde mora.

“Ele só nos informou, até o momento, que tomou remédio e teve uma crise de depressão. A gente não sabe ainda como ele chegou no hospital", explicou.

A mãe de Jordan, dona Joana Viana, aproveitou o espaço dado pelo Em Tempo para agradecer a todos que ajudaram na divulgação do desaparecimento.

“Quero agradecer a todas as pessoas que compartilharam sobre o desaparecimento do Jordan. Meu filho já foi encontrado, é meu presente de Natal. Agradeço a todos de coração”, disse.

