Jovem foge de Fortaleza para conhecer garota em Manaus e desaparece

Manaus - A família do estudante Rodrigo das Chagas de Souza, de 17 anos, procura pelo adolescente que saiu de casa no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza (CE), e embarcou em um voo com destino a Manaus, na noite da ultima segunda-feira (24), véspera de Natal. Desde que saiu de casa, o jovem deixou de falar com os familiares.

A tia de Rodrigo, a dona de casa Shelida Miranda, 31, informou ao Em Tempo que o adolescente mantinha um relacionamento virtual com uma menina manauara há pelo menos 10 meses.

"Ele saiu de casa dizendo que iria para o Shopping Iguatemi, mas não retornou e não atendia o celular. Quando foi por volta das 22h40, o irmão dele disse que ele saiu com uma mochila e achava que iria para Manaus. Imediatamente, eu fui à rodoviária, mas estava fechada. Depois eu fui para o aeroporto, mas nenhuma atendente me passou informação. Tive que fazer um boletim de ocorrência [B.O] para obter informações com as companhias áreas", relatou a tia.

Ainda conforme informações da tia de Rodrigo, após levar o B.O ao aeroporto, ela descobriu que o adolescente realmente havia embarcado às 19h10 em voo para Manaus. Pelo fato de Rodrigo ser menor de idade, a família suspeita que ele embarcou com outra pessoa.

Desaparecido é trigêmeo e deixou a família e os dois irmãos preocupados | Foto: Divulgação

"Depois descobrimos que um amigo levou ele de Uber até o aeroporto, mas só fez deixar ele na entrada. Esse amigo disse que não sabe de mais nada. Ele não tinha autorização de ninguém da família, talvez ele embarcou com algum adulto. Ele não tinha dinheiro para comprar a passagem", disse a dona de casa.

A familiar do adolescente comunicou que Rodrigo estava mantendo um relacionamento virtual com uma menina, que aparentava ter entre 15 e 16 anos, identificada apenas como Camila, conhecida como "Milly". Os dois jovens conversavam por meio de mensagens no WhatsApp.

Após a viagem Rodrigo parou de manter contato com a família, um dos irmãos do adolescente informou que o jovem planejava encontrar a menina que supostamente mora na comunidade Novo Reino, na Zona Leste de Manaus.

"Uma vez eu conversei com essa menina, vi a foto dela e perguntei se ela tinha interesse de passear aqui em Fortaleza, mas eu não sabia se eles planejavam algo. Acreditamos que ele está bem e vamos encontrar ele se Deus quiser", contou a tia.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Fortaleza.

Apelo

Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Rodrigo pode entrar em contato com os familiares do adolescente pelo número (85) 98789-0661.

