Vítima de incêndio em Manaus tem melhora e quadro de saúde é estável

Manaus - Após nove dias da tragédia no bairro Educandos , Zona Sul de Manaus, a mulher, de 53 anos, que ficou gravemente ferida apresentou melhoras no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A informação foi divulgada o início da noite desta quarta-feira (26), pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Conforme o boletim médico, a mulher respira sem a ajuda de aparelhos e se alimenta normalmente. O quadro de saúde dela é considerado estável, porém a paciente ainda não tem previsão para receber alta.



Na semana passada a Susam havia informado que a vítima havia sofrido uma parada cardiorrespiratória . A mulher passou por manobras de ressuscitação com sucesso.

Fumaça

No dia 19 de dezembro, dois dias após o incêndio, a Susam atendeu pelo menos 22 vítimas que inalaram fumaça. As pessoas foram atendidas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, foram medicadas e receberam alta.

Leia mais

Vítimas de incêndio em Manaus demarcam área afetada por conta própria

'Uma celebração à vida', diz Arthur sobre culto ecumênico no Educandos