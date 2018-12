DPE vai à Justiça contra Susam por demora em procedimento de paciente

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM) conseguiu liminar favorável à realização do procedimento de embolização de aneurismas cerebrais para uma paciente internada desde o dia 7 de novembro no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio,na Zona Leste de Manaus.

FACEBOOK | Foto: Divulgação

O defensor público do Plantão Cível da DPE/AM, Vitor Kikuda, deu entrada na ação ordinária com pedido de tutela provisória urgente contra a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) no dia 13 de dezembro.

A liminar foi concedida na mesma data pela juíza plantonista Dinah Câmara Fernandes de Souza. Portadora de insuficiência cardiovascular, a paciente aguardava há mais de um mês o procedimento solicitado por um médico do hospital.

Segundo consta em laudo, com o avanço da doença, a paciente já apresentava dores intensas na cabeça, tontura, vômito constante e um quadro de risco grave e iminente de ressangramento, precisando realizar, com urgência, o procedimento de embolização de aneurismas cerebrais. Segundo a equipe médica do Hospital João Lúcio, não havia material necessário para a realização das sessões de Embolização.

Como a Susam não cumpriu a primeira ordem judicial, a juíza Silvânia Corrêa Ferreira, também plantonista, expediu um mandado de intimação para cumprimento de liminar, sob pena de multa no valor de R$50.000 por dia, no limite de 5 repetições, renovando o prazo de 24 horas para cumprimento da ordem judicial.

Nota Susam

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou ao Em Tempo que já está oferecendo o tratamento exigido para o diagnóstico apresentado pela paciente.

Ainda segundo a Susam, após avaliação médica, a paciente foi submetida à embolização no dia 28 de novembro, no Hospital Universitário Francisca Mendes.

Com a paciente avaliada novamente, a equipe médica indicou a necessidade de seguir com o tratamento de embolização dos aneurismas.

A nova etapa será realizada em fevereiro, prazo estabelecido em protocolos médicos que levam em consideração o grau de risco do tratamento de pacientes com o referido diagnóstico.

*Com informações da assessoria.

