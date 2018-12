Princípio de incêndio em elevador assusta moradores em Manaus

Os bombeiros foram ao local e orientaram os motoristas | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Manaus - Um princípio de incêndio em um elevador, de um residencial localizado na avenida Coronel Teixeira, deixou moradores assustados na noite desta quarta-feira (26). Uma placa de comando do objeto teria queimado e gerado bastante fumaça no 18º andar do prédio. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência.

De acordo com o subsíndico do residencial, Eli Lima, o elevador afetado foi o de serviço e, apesar do susto, os moradores foram tranquilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).

"Nós estamos aguardando a chegada do pessoal que responde pela manutenção do aparelho para realiza os devidos reparos e em seguida deixar o elevador funcionando normalmente", explicou Lima.

Ainda conforme o subsíndico, algumas pessoas ficaram assustadas, mas nada de grande alarde. "Todo mundo saiu tranquilo de cada apartamento para verificar o que havia ocorrido. Ao ver todo o fato, os moradores voltaram para os respectivos apartamentos e recebera orientações de segurança por parte dos bombeiros.

