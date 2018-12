Casal do AM pede ajuda para tratamento de filha com tumor no rim

Manaus - Os pais e familiares da pequena Sarah Soledade, de apenas 4 anos de idade, estão fazendo uma vaquinha para custear o tratamento da pequena em Campinas (SP). A pequena foi diagnosticada com Tumor de Wilms, uma espécie de câncer, no rim direito, e está internada apenas aguardando o momento de viajar para a cidade paulista, onde deve iniciar todo o processo para a cirurgia.

Segundo a mãe de Sarah, a policial militar Suellen Soledade, a pequena apresentou um sangramento na urina no dia 13 de dezembro. No pronto-socorro, Sarah foi diagnosticada com infecção urinária, inicialmente.

“Eu levei ela em uma consulta com a pediatra, que me orientou a fazer uma ultrassonografia do trato urinário. No exame, diagnosticaram uma massa sólida no rim direito da Sarah, sugestiva do Tumor de Wilms, um tumor maligno. Fizemos uma tomografia de abdômen total, que confirmou o diagnóstico, que está tomando todo o rim direito”, explicou Suellen, que é cabo da PM.

Internação

A família está tentando conseguir que Sarah seja internada no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, onde passará por cirurgia para a retirada do tumor e a rececção do rim direito. Em Manaus, o procedimento para a retirada do tumor é demorado, e a sua patologia ainda demoraria um tempo máximo de 30 dias, o que, segundo Suellen, é um tempo absurdo para uma criança que apresenta sangramento contínuo.

A mãe ainda relata que o plano de saúde do casal não cobre o tratamento fora de Manaus, então o ideal é que Sarah seja encaminhada ao Boldrini pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD), via Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

“Nós fomos informados que precisava do laudo de um oncologista pediátrico para dar justificativa para Sarah sair de Manaus o quanto antes. E aí, os nossos amigos se mobilizaram e uma oncopediatra entrou em contato conosco. Estaremos levando a Sarah nesta quinta-feira na Fundação Cecon para avaliação com essa especialista, e se der tudo certo, viajamos já na quinta-feira para Campinas”, salienta a mãe.

Vaquinha

Para aqueles que quiserem ajudar a família na luta pela saúde de Sarah, podem entrar em contato com Suellen Soledade pelo telefone (92) 9 9236-0993. A mãe ressalta que o apoio e a corrente de bem dos amigos e da família tem mantido a luta dela e do esposo, que é servidor público.

“Nós estamos correndo todos os dias e todas as horas, tanto que de domingo para segunda-feira, a Sarah ficou vulnerável demais e teve uma crise viral. Durante todo o dia de quarta-feira, por exemplo, eu não vi a minha filha, porque passei o dia correndo e providenciando documentos”, conta.

Ainda assim, a policial acredita que graças a Deus e ao apoio dos amigos, as coisas vão dar certo. “Os nossos amigos tem ajudado de uma forma incrível, seja financeiramente ou marcando alguma consulta, nos indicando para algum médico. É uma corrente do bem incrível, e eu saio dessa prova outra pessoa, mais sensível ao ser humano. O amor que Deus tem colocado em mim e na vida da minha filha me torna uma nova pessoa”, completou.

