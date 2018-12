Jovem que fugiu de Fortaleza é localizado em Manaus

Ele foi encontrado na casa da suposta namorada virtual | Foto: Divulgação

Manaus - O estudante Rodrigo das Chagas de Souza, de 17 anos, foi localizado pelos familiares na noite desta quarta-feira (26). O adolescente saiu de casa, embarcou em um voo com destino a Manaus, na última segunda-feira (24), e não tinha mais dado notícia para os pais. Ele foi encontrado na casa da suposta namorada virtual.

A tia de Rodrigo, a dona de casa Shelida Miranda, 31, informou ao Em Tempo que o adolescente mantinha um relacionamento virtual com uma menina manauara há pelo menos 10 meses. "Ele foi localizado na casa dela. Conseguimos contato com os familiares da moça e explicamos que ele foi para Manaus sem autorização da família", disse a tia.

Ainda conforme Shelida o jovem saiu de casa dizendo que iria para o Shopping Iguatemi, mas não retornou e não atendia o celular. " Quando foi por volta das 22h40, o irmão dele disse que ele saiu com uma mochila e achava que iria para Manaus. Imediatamente, eu fui à rodoviária, mas estava fechada. Depois eu fui para o aeroporto, mas nenhuma atendente me passou informação. Tive que fazer um boletim de ocorrência [B.O] para obter informações com as companhias áreas", relatou a tia.

Ainda conforme informações da tia de Rodrigo, após levar o B.O ao aeroporto, ela descobriu que o adolescente realmente havia embarcado às 19h10 em voo para Manaus. Pelo fato de Rodrigo ser menor de idade, a família suspeita que ele embarcou com outra pessoa.

