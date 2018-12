Onde deixar os cachorros nas férias?Hotéis para cães são a opção no AM

Manaus - Férias chegando e muitas pessoas que pretendem viajar para outros municípios pelo Brasil afora e, também, para o exterior ainda não sabem com quem ou onde irão deixar os bichinhos de estimação. Mas você sabia que há profissionais em Manaus que cuidam dos cãezinhos enquanto você viaja? Pois é! E os locais onde os bichinhos ficam são de excelência.

No Pet Park, localizado na avenida Governador José Lindoso (Av. das Torres), 250, bairro Flores, Zona Centro-Sul, de acordo com a veterinária Jeane Cristine, é um hotel diferenciado, com área de lazer para os cães, apartamentos climatizados. É um modelo de hospedagem em que o animal não fica preso.

A diária fica no valor de 60 reais. Mas, caso o animal fique de 10 a 30 dias no estabelecimento, a empresa faz um pacote para o cliente.

“Há dois anos que trabalhamos com hotéis para animais. Nossa missão é oferecer uma hospedagem diferenciada, com conforto, qualidade e segurança. Quem tiver interesse em conhecer a nossa empresa pode entrar em contato com a gente pelo número 98117-1587”, disse.

Áreas específicas

Um outro hotel que cuida dos animais na temporada de férias é o Sweet Pet Hotel, localizado na rua Mozart Guarnieri (antiga rua 4), conjunto Oriental, n°141, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo o gerente comercial Alexandre Belchior, a empresa trabalha com hotelaria para cães desde 2014, o valor da diária é de 65 reais (baixa temporada) e 75 reais (alta temporada).

“Iniciamos com os hotéis em 2014. Temos suítes climatizados. Os apartamentos podem abrigar os animais da mesma família, caso os donos optem para que eles fiquem juntos. Nós trabalhamos também com áreas específicas, áreas para animais de pequeno porte e médio, e áreas para animais de grande porte. Temos serviço de piscina, onde os monitores fazem o trabalho de recriação com os pet's. As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo número 3071-4335 para receberem mais informações”, explicou.

Ainda de acordo com Alexandre, por a empresa ter um cuidado redobrado com os animais eles trabalham com o serviço de fotos e vídeos. Todos os dias os clientes recebem os arquivos para saberem se o animal tem se alimentado, tem recebido o atendimento no qual o dono deseja que ele tenha recebido.

Além de ter o serviço de hotelaria, o Sweet Pet Hotel trabalha com o serviço de Day-Care, que é uma creche onde o dono deixa o cão pela manhã, para poder ir trabalhar, e no fim do dia retorna para buscar o animal. “A maioria das pessoas precisam trabalhar e não têm onde deixar o cachorro. Então, nós fazemos toda recriação com o animal no dia, eles fazem refeições e no fim do dia o proprietário vem buscá-lo”.

Outros hotéis para cães em Manaus





Hotel Dog Haus - Hotel para Cachorros e Gatos

Endereço: R. Japão, 265 - Flores, Manaus - AM, 69028-150

Telefone: (92) 99405-1295





Hotel e Creche Bom para Cachorro Manaus

Endereço: R. 9, n° 12 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69054-300

Telefone: (92) 98465-6606

Mordomia Pet Manaus

Endereço: R. Mozart Guarnieri - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69054-733



Telefone: (92) 99248-0160





