Crianças ficam presas em elevador de condomínio em Manaus

Manaus - Duas crianças de 7 e 9 anos ficaram presas na noite desta quinta-feira (27), por volta das 20h, dentro de um elevador em um condomínio residencial localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou que as duas crianças, ambas do sexo masculino, ficaram presas entre o 5º e 6º andar do prédio. Segundo testemunhas, o elevador teria travado entre os andares.

Ainda conforme os bombeiros, por voltadas 21h30, as crianças foram retiradas com sucesso. Fora usadas ferramentas e o técnico da empresa responsável pelo equipamento auxiliou os bombeiros a reposicionar o elevador para que fosse feita a retirada dos dois meninos sem qualquer risco as equipes e vítimas.

