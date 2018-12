Vídeo: ônibus articulado pega fogo e fica destruído em Manaus

Manaus - Um ônibus da linha 678, da empresa Global Green, pegou fogo na noite desta sexta-feira (28), na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. O veículo estava com a capacidade máxima de passageiros, os bombeiros foram acionados e ninguém ficou ferido. O fato ocorreu por volta das 18h30.

De acordo com o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, ele estava voltando da Ponta Negra, para onde a linha faz o trajeto, para o terminal 4, quando no meio do caminho, a parte debaixo do veículo começou a fumaçar.

"Nós [eu e passageiros] tentamos apagar as primeiras chamas com os extintores de incêndio do próprio ônibus, mas foi em vão, o fogo cresceu e precisamos chamar os bombeiros, que chegaram minutos depois e conseguiram apagar as chamas, entretanto é perda total", explicou o condutor do veículo.

O trânsito no sentido bairro/centro foi interditado por algumas horas, por agentes do Manaustrans, para que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) controlasse as chamas. Ainda conforme os bombeiros, apesar de estar cheio de passageiros, não houve vítimas.

