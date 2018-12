Mãe acusa polícia de não investigar desaparecimento do filho em Manaus

O adolescente está desaparecido desde o dia 16 de dezembro | Foto: Divulgação

Manaus - "A mulher disse que meu filho entregou as roupas e o celular dele para ela e ia se matar nas águas da Ponta Negra", relatou a mãe do adolescente de 15 anos que desapareceu na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, na última semana. A dona de casa Maria Antônia da Silva Gonçalves relatou ao Em Tempo, toda a dor e revolta que está sentindo desde que foi registrar o desaparecimento do filho na delegacia. Ela acusa a polícia de não investigar a situação antes do dia 7 de janeiro de 2019.

Conforme Antônia, o adolescente está desaparecido desde que saiu de casa no dia 16 de dezembro deste ano. "Liguei várias vezes para o celular dele até essa mulher desconhecida atender e falar que estava com as roupas e o aparelho, e que não iria devolver os pertences porque ele teria dado para ela e dito que iria se matar no rio", disse.



Ainda de acordo com a dona de casa, ao registrar o boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o delegado que a atendeu, a orientou procurar o adolescente por conta própria e disse que não iria investigar o caso antes do dia 7 de janeiro de 2019.

"Conseguimos localizar o celular do meu filho e ele disse que não podia fazer nada, que se eu quisesse encontrá-lo poderia ir sozinha, pois os investigadores estavam de recesso e não iriam poder dar inicio as investigações", relatou.

Polícia Civil nega situação

Em nota, a assessoria da Polícia Civil explicou que de acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Alessandro Albino, não procede a informação de que o efetivo da PC está reduzido ou inoperante neste fim de ano.

Segundo a assessoria, houve aumento do número de policiais nas Centrais de Flagrante, assim como para auxiliar nas operações integradas durante o período festivo.

Quanto ao caso do adolescente de 15 anos, desaparecido desde a última semana, a PC explicou que um B.O foi registrado na 19º DIP e posteriormente encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

Ainda conforme a nota da PC, conforme a delegada Grace Jardim, que está respondendo interinamente pela unidade, a mãe do adolescente desaparecido foi ouvida na manhã desta sexta-feira (28) e as equipes da especializada estão em campo, em busca do paradeiro do garoto. A assessoria explicou que mais informações não poderão ser repassadas para não atrapalhar no andamento das investigações.

