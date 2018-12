Jovem oferece recompensa pelo paradeiro de 'Tauriel', cadela perdida

Tauriel é uma cadela de raça chow-chow e cor marrom. | Foto: Divulgação





Manaus – Oferecendo recompensa em troca de informações que ajudem a chegar até o paradeiro da cadela ‘Tauriel’, a jovem Jéssica Rocha busca por ajuda desde que o cão, de raça chow-chow e cor marrom, fugiu de casa, no bairro Novo Israel, Zona Norte da capital do Amazonas.

Números para contato. | Foto: Divulgação





De acordo com informações repassadas pela amiga de Jéssica, que procurou o Portal Em Tempo para ajudar no resgate de ‘Tauriel’, a cadela teria sumido por volta das 22h na véspera do feriado de Natal, dia 24, e desde então ainda não foi encontrada pela família.

Tauriel teria sido vista pela última vez em frente à estação da Eletrobrás, localizada na Avenida Torquato Tapajós durante a madrugada do dia 25 de dezembro. Desde então, Jéssica continua pedindo ajuda nas redes sociais.

Nas redes sociais, Jéssica pede ajuda. | Foto: Divulgação





O número de contato para repassar informações que colaborem com o paradeiro da cadela ‘Tauriel’ é o 98446-3519. A jovem reitera que propõe uma recompensa financeira a quem possa ajudar.

Leia mais:

Você viu esse cachorrinho? Família oferece recompensa para quem encontrá-lo

Ladrões invadem casa, fazem a limpa e não poupam nem o cachorro