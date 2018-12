Um novo Brasil: manauaras contam sonhos para o ano de 2019

Manaus - No apagar das luzes de 2018, é hora de lembrar das metas que foram traçadas no início do ano, e colocar novas resoluções para a vida em 2019. Não à toa, a escritora norte-americana Ellen G. White disse que "a maneira que passamos por cada dia que vem", no novo ano, é que decidirá como será a vida. Pensando nisso, o EM TEMPO foi ao Largo de São Sebastião, um dos principais pontos turísticos da capital amazonense, conversar com algumas pessoas para saber o que elas esperam para 2019.

Sonhos profissionais e pessoais

Foi mandando um vídeo para uma parte da família no Rio de Janeiro que o policial militar Gabriel Carvalho, de 34 anos, atendeu a equipe de reportagem do EM TEMPO. Acompanhado da esposa, Laura, e do filho Nasser, Gabriel é natural do próprio Rio de Janeiro, mas está em Manaus há quinze anos. "Eu comi jaraqui", diz, às risadas.

Gabriel Carvalho faz os melhores votos para o governo de Jair Bolsonaro | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Para o novo ano, o agente de segurança espera terminar o curso superior de Teologia, além de continuar mantendo a sua família unida. "Já estou indo para o último ano, e a minha meta, de fato, é finalizar o curso e continuar me aperfeiçoando profissionalmente. Acredito que os estudos são importantes para a vida, porque abrem muitas portas e trazem novos horizontes para a vida", conta.



O sonho de terminar o curso de Teologia, inclusive, parece ser o mesmo da jovem Elisama Costa, de 22 anos. Além do curso de Teologia, Elisama também estuda Logística, e sua meta, de fato, é finalizar os dois cursos em 2019. "Quero muito conseguir um emprego em 2019. Pode ser tanto na área de Teologia como em Logística. Mas como também toco bateria, quero continuar me aperfeiçoando pra ser uma baterista de sucesso no ano que vem", fixa a jovem.

Elisama é baterista, e espera terminar tanto o curso de Teologia como o curso de Logística em 2019 | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Política



Além de sonhos e novas metas, 2019 ainda trará um novo chefe do Poder Executivo Federal: Jair Messias Bolsonaro (PSL), ex-deputado federal e Presidente da República eleito, que assumirá em 1° de janeiro do novo ano. Para o empresário e professor Marlon Prado, de 57 anos, a principal expectativa é que a economia melhore. "Espero que o tamanho do Estado diminua, porque temos um Estado grande e inchado. Com um Estado menor, conseguiremos gerar mais empregos, uma vez que o novo governo deve estimular a iniciativa privada", afirmou.

Marlon Prado, de 57 anos, é empresário. Ele espera que em 2019, o tamanho do Estado diminua, trazendo a chance de gerar mais empregos | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Prado, que cursa o mestrado em Educação na linha de Formação de Professores, espera concluir o curso de mestrado e passar imediatamente para o doutorado. "Quero começar a dar aulas no Ensino Superior. Tenho pós-graduação em História da Arte e já recebi um convite para dar aulas em uma faculdade, justamente nessa área. É uma proposta que eu tô analisando, mas que com certeza vai dar muito certo", ressaltou.



Gabriel faz coro às boas expectativas para o governo de Jair Bolsonaro para o Brasil. "O desejo do meu coração é que o nosso país seja diferente a partir do governo Bolsonaro. São propostas que muitos consideraram controversas, mas que temos certeza que trarão bons ventos para o país. E acho que não é um desejo meu, mas de toda a nação brasileira", completou.

