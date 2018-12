Comunidade Artur Bernardes, São Jorge, 6 anos depois: o que restou?

Manaus - O incêndio que aconteceu no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus no dia 17 de dezembro de 2018 trouxe à lembrança de muitos manauaras outro incêndio, que aconteceu na capital em 27 de novembro de 2012: o da comunidade Arthur Bernardes, um enclave localizado entre as avenidas Kako Caminha e Arthur Bernardes, no bairro do São Jorge, Zona Oeste da capital.

Na época, mais de três mil pessoas sofreram as consequências do incêndio, considerado o maior ocorrido na capital nos últimos dez anos e que atingiu mais de 500 casas que existiam no local e deixou 528 famílias desabrigadas. À época do sinistro, muitos dos moradores do local já estavam cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Das 528 famílias, um total de 468 famílias foram atendidas pelo governo estadual, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). 227 famílias optaram por receber indenização paga pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab-AM), e 138 famílias foram remanejadas para construções do Prosamim na Praça 14, Zona Sul da capital. Das 103 famílias restantes, 90 optaram pelo Aluguel Social, e apenas 13 famílias ainda aguardam o processo de indenização.

O incêndio deixou um cenário de terra arrasada - basicamente o mesmo que se viu no bairro Educandos nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018 | Foto: Diego Janatã/Arquivo EM TEMPO

Em abril de 2017, no entanto, famílias que optaram pelo Aluguel Social fizeram uma manifestação no local onde ficava a comunidade. À época, o benefício estava atrasado em cerca de quatro meses, e o governo do Estado teria dito aos moradores que voltaria a pagar o benefício aos moradores que optaram por essa modalidade. Já os demais moradores seriam ressarcidos com a indenização pelo imóvel destruído, e o montante de indenizações ficaria em R$ 4,9 milhões, provindos do Tesouro Estadual.



O incêndio

Até hoje, ninguém sabe como o fogo começou, e na rua Humberto de Campos, considerada uma das mais perigosas do bairro, poucos querem falar sobre o fatídico dia 27 de novembro de 2012. Léa Monteiro, por exemplo, é uma delas. Já idosa, Léa mora no local há 54 anos, e fala pouco sobre o que lembra do dia.

Mais de 500 famílias ficaram desabrigadas pelo incêndio na comunidade | Foto: Diego Janatã/Arquivo EM TEMPO

"Eu estava em casa, e só prestei atenção quando uma vizinha foi lá no Vicente Teles (escola estadual na avenida Constantino Nery) e me disse 'mana, avisa o povo aí que tá pegando fogo aqui na comunidade'. Foi aí que eu fui lá, e avisei os vizinhos do que tava acontecendo, pra irem tentar ajudar a apagar o fogo", conta a idosa.



Perguntada sobre o que pode ter causado o incêndio no dia, Léa conta que a versão mais aceita por todos é que foi uma pane na fiação elétrica. "Só que é aquela coisa, né? Toda comunidade assim tem problemas de drogas. Algumas pessoas falaram que alguém esqueceu algum cigarro de droga aceso, outros dizem que foi por conta de acerto de contas com o tráfico... É tudo muito nebuloso, e o que mais a gente pode acreditar é que começou numa fiação. Tinha muito gato de energia aí", relembra.

Léa Monteiro conta que a versão mais aceita é que o fogo tenha se iniciado nas fiações elétricas | Foto: Diego Janatã/Arquivo EM TEMPO

Depois do fogo, o nada



A área onde estava localizada a comunidade fica às margens do Igarapé da Cachoeira Grande. Entre o final do século 18 e o início do século 19, era do igarapé da Cachoeira Grande que vinha toda a água que abastecia a cidade de Manaus. No local onde existia a comunidade, a Seinfra fez um projeto de revitalização que contemplaria mais de 500 apartamentos, além de equipamentos sociais como creches, escolas, uma quadra poliesportiva e uma unidade básica de saúde (UBS).

Mesmo antes do incêndio, já havia previsões de obras na área da comunidade, como indica uma placa do Governo Federal, datando o início da obra como 16 de dezembro de 2011 e tendo como agentes participantes o Governo do Amazonas e a Seinfra. Outra placa ainda indica a empresa Etam Construtora como executora das obras.

No mesmo local da foto de capa desta matéria, não há mais nada, a não ser construções de canteiros de obras. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Mesmo com o local todo coberto por tapumes, ainda pode ser visto em sua inteireza da Ponte do São Jorge, que liga o São Jorge ao bairro São Geraldo e às demais zonas da cidade. A vista da ponte não dá esperanças: no local se percebem poucas estruturas, mas nada que indique que as obras serão concluídas em maio de 2019. Além de uma estrutura em concreto, as únicas construções que podem ser vistas no local são aquelas que fazem parte do cotidiano de um canteiro de obras.



Ainda em nota, a Seinfra informou que todos os serviços de remoção de solo sem utilidade já foram executados, bem como os serviços de aterro e compactação. O órgão ainda informou que houve redução no ritmo das obras por conta de um replanilhamento do contrato, que já está em análise no Ministério das Cidades. "Tão logo esse replanilhamento, de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, seja levado a efeito, as obras serão retomadas", finaliza a nota. Agora, é esperar para ver, e esperar que a mesma coisa não aconteça com a comunidade do Educandos.

Onde antes existia uma grande favela, existe apenas o barro e o nada | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

