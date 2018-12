Prefeitura inaugura 58ª academia ao ar livre no Coroado, em Manaus

Manaus - A 58ª academia ao ar livre da cidade foi inaugurada na noite desta sexta-feira (28), pela Prefeitura de Manaus. Os equipamentos estão localizados na Praça Von Martius, na avenida Humboldt, no conjunto Acariquara, bairro Coroado, Zona Leste. A academia foi construída por meio da emenda parlamentar.

O espaço público esportivo irá proporcionar práticas de esporte e lazer para a comunidade local, por meio de oito equipamentos instalados, além de placas explicativas para orientações de uso. A estrutura também tem rampas de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais. Foram realizados ainda serviços de trocas de luminárias, implantação de bancos e limpeza do local.

"O prefeito Arthur Virgílio Neto tem o olhar sensível quando o assunto é investimento em esporte, lazer, na saúde e qualidade de vida dos manauaras. Algo que também creditamos aos vereadores que têm nos ajudado a construir espaços como esse. Acreditamos que a população do conjunto fará um bom uso da academia e a manterá em boas condições", ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Autor da emenda parlamentar, o vereador Plínio Valério, agora senador eleito, explica como foi a destinação da emenda para o local. "Quando fazemos as emendas parlamentares, procuramos ver onde irá somar, onde será útil. Destinei para cá porque as pessoas preservam esse local, que é uma reserva ecológica. E aqui temos certeza que eles irão cuidar desse espaço e aproveitar para manter a saúde em dia", disse.

Morador do conjunto há mais de 30 anos, o funcionário público Valdemar Costa, 68, afirma que a academia irá proporcionar benefícios aos moradores. "Essa academia veio de encontro aos nossos anseios, principalmente as pessoas que precisam praticar uma atividade física para manter a qualidade de vida. Já fazia tempo que as pessoas caminhavam aqui e faltava um complemento como esse", observou.

A academia foi construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e será gerenciada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). As secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) participaram de melhorias no entorno da praça, como realização de limpeza e troca de luminárias.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Arthur Neto: 2 mil dias à frente da Prefeitura de Manaus

Arthur pede urgência e união em defesa da Zona Franca de Manaus

A gente não faz amigos, reconhece-os, diz prefeito Arthur Neto