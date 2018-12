Auditor da Sefaz morre em acidente de trânsito na AM-070

Manaus - O auditor fiscal da Sefaz Carlos Eduardo Marinho Nunes, 63 anos, morreu no acidente que ocorreu no km 74, da AM-070 (Rodovia que liga Manaus a Manacapuru), nas proximidades do ramal do Calado. O acidente ocorreu por volta das 12h10, deste sábado (29) e deixou mais outras duas pessoas mortas e outras três feridas.

Conforme as informações repassadas pelo 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Manacapuru, o auditor era quem conduzia o veículos modelo Etios, de cor cinza. Carlos foi arremessado depois do carro dele colidir com o táxi lotação que tinha como destino Manaus.

Francisco Santana da Silva, de 48 anos e a esposa dele, Alcilene Ruiz da Silva, de 42 anos, estavam no táxi e morreram enquanto recebiam atendimento médico no Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru. Samuel Ruiz da Silva, de 21 anos, filho de Francisco e Alcilene, a grávida Hellen Oliveira Castro, de 18 anos e Janderson Barbosa Maia, de 38 anos, foram transferidos para um hospital da capital e seguem internados.

Leia mais:

Músico de 29 anos morre em acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo



Motorista de táxi avança sinal vermelho e mata mototaxista em Manaus

Ao levar idosa ao hospital, motorista capota e derruba poste