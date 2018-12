Comunidade Fazendinha recebe ações de infraestrutura e urbanidade

O prefeito Arthur Virgílio acompanhou de perto o trabalho na comunidade. | Foto: Seminf





Manaus - Os moradores do beco Frazão, que interliga as comunidades Fazendinha e Alfredo Nascimento, ambas no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital do Amazonas, começaram a receber, neste final de ano, as primeiras ações de urbanismo realizadas pela Prefeitura de Manaus.

Situado em uma área de charco, com habitações rústicas e nenhuma infraestrutura, o beco é uma espécie de labirinto de aproximadamente 300 metros, onde vivem dezenas de famílias. Agora, a população humilde dessa localidade começa a se sentir como autênticos cidadãos manauaras, recebendo benefícios de acessibilidade com implantação de passarelas, calçadas, meios-fios, sarjetas, além de uma escadaria e asfaltamento.

“Essa comunidade existe há muito tempo e há muito tempo estava marginalizada. O sinal dessa aproximação com Manaus são os tubos de drenagem, a escada que será feita aqui, são esses quase 300 metros de beco que estão sendo construídos”, afirmou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que acompanhou a execução dos serviços no beco Frazão na manhã deste sábado, (29), ao lado do secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar.

“Já dei a ordem para que o entorno da comunidade também seja trabalhado para permitirmos a circulação de carros e pessoas com mais facilidade, fazermos a drenagem onde é necessário, fazermos a dragagem do igarapé, fazermos tudo que a civilidade exige para oferecermos condições de moradia efetiva para as pessoas”, antecipou o prefeito, que ficou bastante tocado com as condições de moradias no local, onde há grande presença de pessoas idosas, com mobilidade reduzida.

Em uma das casas, onde mora uma senhora cadeirante, o prefeito determinou a construção de rampa para permitir a acessibilidade da moradora.

“Nós estamos trazendo acessibilidade. São quase 300 metros de beco que estão sendo implantados, com calçada, pavimentação asfáltica, drenagem superficial e profunda, porque passa um pequeno córrego e estamos drenando na parte próxima às moradias. Além de tirar as pessoas da lama, estamos trazendo dignidade para elas”, explicou secretário Kelton Aguiar.

O representante da comunidade, André Farias, acompanhou toda a permanência do prefeito de Manaus na obra que se estendeu até às 13h deste sábado e demonstrou seu agradecimento. “Eu quero agradecer em nome da comunidade todas essas obras que estão sendo feitas e estão trazendo benefícios ao povo aqui do bairro. E é isso que queremos”, comemorou.

André relembrou, ainda, que há um mês houve um grande alagamento no bairro provocado por intensas chuvas.

“Entrei em contato com a Seminf e imediatamente eles mandaram homens e máquinas para cá e socorreram a população rapidamente”, contou o comunitário, que reconheceu que grande parte do problema é provocado pelo lixo jogado pelos próprios moradores e que acaba obstruindo os bueiros. Ele reforçou o pedido para que a população tenha mais consciência na hora de descartar seu lixo.

Fim de ano

É comum que nas últimas duas semanas do ano, devido aos feriados e comemorações natalina e de chegada do ano novo, haja uma retraída nas atividades de rua do poder público. A Prefeitura de Manaus está indo na contramão dessa máxima e atuando com vigor nos bairros, levando ações de infraestrutura, limpeza pública, plantio de mudas, entre outros às diversas zonas da cidade.

O prefeito de Manaus reafirmou o compromisso de manter esse ritmo forte nos últimos dias do ano e começar 2019 com o mesmo vigor.

“Vou terminar o ano trabalhando e começar trabalhando, porque tenho a consciência de que nesse período de chuva é possível trabalhar. Na chuva dá pra fazer muita coisa. Antes dela e junto com ela, dragar igarapés, plantio de mudas para melhorar o clima da cidade, ver becos, ruas, avenidas, estamos aproveitando o tempo. Não faço distinção entre inverno e verão”, concluiu Arthur Neto.

