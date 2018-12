Idoso fica ferido ao ser atropelado por motocicleta no bairro São José

Idoso é atropelado por motocicleta no bairro São José | Foto: Divulgação

Manaus - Um idoso se 70 anos e uma mulher, ainda não identificados, ficaram feridos no inicio da noite deste domingo (30), depois de um acidente de trânsito ocorrer na Alameda Comes Ferreira, no São José, na Zona Leste de Manaus. Um outro acidente, na Zona Norte de Manaus, também deixou uma pessoa ferida, em um capotamento, na avenida Noel Nutels, próximo ao Instituto Médico Legal (IML), na Cidade Nova.

Na Zona Leste, a motocicleta conduzida por uma mulher, colidiu com o senhor de 70 anos que atravessava a via. Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais das proximidades.

O trânsito no local foi alterado pelos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para que o atendimento médico fosse realizado nas vítimas.

Carro capotou e caiu em campo de futebol na Cidade Nova | Foto: Divulgação

Na Zona Norte de Manaus, um veículo modelo Ônix, que estava seguindo sentido Centro/bairro capotou e caiu dentro de um campo de futebol depois de colidir com outro carro modelo Corsa Classic, que trafegava na direção contrária.

Conforme testemunhas, o condutor do Ônix descia a ladeira do IML, após a forte chuva, ao mesmo tempo em que o motorista do Corsa atravessou na frente do veículo e causou a colisão. Ninguém ficou gravemente ferido, pois todos usavam cintos de segurança.

Veículo atingido pelo ônix | Foto: Divulgação

Os condutores de ambos os veículos foram conduzidos pelos policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem prestar depoimento.

