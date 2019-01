Família oferece 'gorda recompensa' por cachorrinha roubada em Manaus

Ela desapareceu no último domingo, 31 de dezembro de 2018, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Divulgação





Manaus - A cachorrinha Hanna, de 13 anos, da raça yorkshire terrier, desapareceu no último domingo, 30 de dezembro de 2018, por volta das 21h, na rua Waldemar Pereira de Souza, conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Os donos oferecem recompensa no valor de R$ 500 para quem achar a cadelinha.

De acordo com o servidor público Ronilson Lima, de 34 anos, Hanna sumiu após retornar de um passeio pelo bairro. Ele contou que foi à igreja e, ao voltar para casa, levou os dois cachorros da família para passear.

Ronilson retornou com os animais e trancou o portão. Horas depois, o servidor público percebeu que apenas o outro cachorro estava no pátio da residência. Hanna já não estava mais lá. A família suspeita que a cachorrinha tenha sido roubada.

“Eu acredito que alguém tirou a Hanna pela grade porque ela foi forçada. Ela já está idosa, mas é bem cuidada pela nossa família. Ela é inteligente, comunicativa e bem treinada. Peço que me ajudem a encontrá-la, amamos essa cadela. Hanna está há 13 anos sendo a alegria da casa”, explicou o irmão da dona do animal.

Quem souber do paradeiro do cãozinho pode entrar em contato com a família pelos números (92) 99181-2512/ 99148-7712.

