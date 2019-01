Denúncia: mulher dá à luz no chão de maternidade em Manaus

O irmão da paciente lamentou o risco que a criança e a mãe passaram sem o procedimento médico adotado | Foto: Divulgação





Manaus - A família de uma dona de casa, de 40 anos, denunciou ao Em Tempo, na tarde desta quarta-feira (2), o descaso que a mulher viveu ao dar à luz no chão de um corredor da Maternidade Ana Braga, localizada na Zona Leste de Manaus.

Um vídeo registrado pelos familiares, logo após o parto, mostra a mulher deitada no chão já com o filho sobre o colo e ao redor de uma poça de sangue. Conforme o irmão da paciente, o ajudante de depósito Robson Maciel Tavares, de 33 anos, a dona de casa não recebeu o atendimento necessário na unidade de saúde.

"Chegamos no hospital na madrugada do dia 31, com ela apresentando fortes dores. Por volta de 1h da madrugada, ela foi atendida e fizeram o primeiro toque. Os médicos pediram para ela voltar às 3h15. Tivemos que voltar para casa porque lá ela não estava sendo amparada. Quando estávamos retornando, por volta das 4h, a bolsa dela estourou no carro. Chegamos na maternidade e o médico disse que ainda não estava na hora do bebê nascer, que faltava dois centimilímetros para terminar a dilatação e que o próximo toque só ocorreria às 6h. A criança acabou nascendo no chão", disse o irmão da paciente.

Ele ainda relatou que, após o segundo atendimento médico, a dona de casa passou a ter mais dores.

"Chamamos a equipe médica várias vezes e os médicos disseram que aquilo era normal. Foi quando a minha irmã pediu para que deitássemos ela no chão, pois ela estava sentindo que a criança iria nascer. Foi rápido demais, depois do nascimento foi que um enfermeiro chamou o médico. Ele só cortou o cordão umbilical do bebê", contou Robson.

O irmão da paciente ainda lamentou o risco que a criança e a mãe passaram sem o procedimento médico devido.

"Minha irmã e meu sobrinho correram risco de vida e o que ouvi foi que aquilo tudo era normal. Como pode ser normal a pessoa procurar uma maternidade e ter o filho por conta própria sem estrutura e equipamento médico necessário?", questionou o ajudante de depósito.

Posicionamento da Maternidade

Por meio de nota, a direção da Maternidade Ana Braga informa que está investigando a responsabilidade pelos atendimentos e que está tomando as medidas administrativas junto ao Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas (Igoam), empresa contratada para prestar os referidos serviços.

O hospital ainda solicitou a substituição dos profissionais que não correspondem com os protocolos de atendimento padrão da unidade. A maternidade informa ainda que a mãe e o bebê passam bem e já receberam alta.

