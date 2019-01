Amigos procuram por parentes de idoso internado em hospital de Manaus

O idoso é natural de Parintins e tem duas filhas | Foto: divulgação

Manaus - Amigos do idoso Valmir Fraia Pinheiro, de 69 anos, procuram pelo familiares do aposentado, que está internado há 14 dias no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, localizado na Zona Norte de Manaus.

Valmir está sob os cuidados da diarista e universitária Maria Eliete Correa, 47, que revesa com outra amiga o acompanhamento do idoso no leito da unidade de saúde. Conforme a mulher, idoso sofreu de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou com parte do corpo paralisado.

"Ele sofre de pressão alta e há pelo menos um mês não estava tomando os remédios e devido a falta de cuidados acabou sofrendo o AVC. Ele morava sozinho em um sítio no quilometro 15 da BR-174, mas o dono da propriedade, que cedeu uma terra para ele não tem condições de cuidar do Valmir nesse estado. Eu e outra amiga também vamos voltar para a faculdade e ficaremos sem tempo", contou Eliete.

Outra alternativa

A intenção dos amigos é encontrar os parentes do idoso para que ele seja amparado. Outra alternativa é conseguir uma vaga na Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas para que ele receba os cuidados adequados.

"Antes dele ficar doente, ele comentava que é natural de Parintins, que não conhece os pais e foi criado por um casal de japonês. Com 14 anos passou a viver só e aos 18 anos veio para Manaus e teve duas filhas. Já fizemos o cadastro dele na fundação e estamos aguardando o retorno", informou a universitária.

Ajuda

Para quem sabe de alguma informação sobre o paradeiro da família do idoso ou qualquer pessoa que queira ajudar no tratamento de Valmir, pode entrar em contato pelo telefone (92) 99439-9773.

