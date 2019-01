Prefeito de Manaus defende medidas para fortalecer economia

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, prestigiaram nesta quarta-feira (2), a posse do novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amazonas, Muni Lourenço Júnior, e da nova diretoria Executiva, tendo como diretora-superintendente Lamisse Said Cavalcanti, Ananda Carvalho como diretora Administrativo-financeira e Adrianne Antony Gonçalves na diretora técnica. Todos foram eleitos para exercer seus mandatos pelos próximos quatro anos.

"Conheço bem as três empossadas e elas têm relevantes serviços prestados e vão fazer muito na nova gestão. Quero falar, especialmente, sobre a Ananda que foi minha secretária do Trabalho e mudou muito ali. Ficou a raiz do empreendedorismo", afirmou o prefeito destacando que o Brasil vive sob um sistema capitalista de produção e que mostrou que é o único capaz se gerar riqueza, distribuição de emprego e renda e que o empreendedorismo é algo a ser perseguido.

Na ocasião, Arthur voltou a defender as reformas da previdência e tributária e afirmou que se o novo governo não as fizer, não dirá a que veio. "Temos que simplificar, reduzir a carga tributária para que possam colocar o país no caminho da competitividade. Mas temos que ter cuidado com a Zona Franca, porque a extinção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e a redução descalibrada do Imposto de Importação acaba com a ZFM", avaliou.

O prefeito também defendeu investimentos em Ciência e Tecnologia e preocupações com o Meio Ambiente. "Negar o ambientalismo não é digno da nossa inteligência. Temos a Floresta Amazônica e isso não pode ser tratado com desdém", alertou. "A OMC (Organização Mundial do Comércio) aceita a ZFM porque entende que ela mantém a Floresta em pé. Então porque não ter a mesma sensibilidade e compreensão", afirmou. "Se o governo brasileiro caminhar para a destruição da floresta estará criando uma instabilidade política e militar, internacional", afirmou. "O mundo não toleraria uma governança irresponsável", finalizou.

