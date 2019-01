Buscas por homem que desapareceu no rio Negro continuam

Manaus - Um homem, ainda não identificado, que caiu entre uma balsa e um barco na orla da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, ainda continua desaparecido. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o desaparecido foi identificado apenas como um trabalhador portuário.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada ainda pela manhã e permanece no local realizando as diligências para encontrá-lo.

Leia mais

Encerram buscas por homem que caiu em rio há 4 dias, no AM

Em período de seca, banhistas devem redobrar cuidados nas praias do AM