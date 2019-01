Transporte clandestino de passageiros na mira da Prefeitura de Manaus

Manaus – Sete mototáxis que estavam em situação clandestina, isto é, sem autorização oficial para tráfego, tiveram suas atividades encerradas e foram apreendidos durante operação de fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), na manhã desta quinta-feira (3), na Zona Leste da capital. A operação teve apoio da Polícia Militar e dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

Além das apreensões, foram feitas abordagens em pontos de mototáxis para orientar trabalhadores regularizados quanto à necessidade de manter os cadastros atualizados na SMTU.

O mototaxista regular Ronaldo de Oliveira Mateus, 34, que atua no bairro Jorge Teixeira, elogiou a atuação dos fiscais da SMTU.

“Todos nós ficamos contentes quando a blitz da SMTU está nas ruas. Quanto mais houver estas operações, será melhor para os mototáxis legalizados”, disse.

Segundo o superintendente da SMTU, Franclides Ribeiro, este ano será mais um marcado pela atuação da Prefeitura. “Esta é uma das funções da SMTU e não nos privaremos de cumpri-la. Vale ressaltar que o transporte regularizado, seja qual for o modal, cumpre todas as normas de segurança e conforto aos usuários”, disse.

Apenas no ano passado, a SMTU apreendeu mais de mil veículos irregulares que foram encaminhados ao parqueamento do órgão. Os veículos apreendidos são liberados após pagamento de multas e diárias, que têm valor variado de acordo com o modelo dos veículos.

*Com informações da assessoria.

