Feira de produtos regionais em shopping de Manaus volta às terças

Manaus - Que a Feira de Produtos Regionais do Manaus Plaza Shopping já funcionava às quintas-feiras todos já sabiam. A novidade agora é que a feira funcionará também todas as terças-feiras. O mercado livre funciona de 16h as 20h, no estacionamento subsolo do centro de compras e conta com produtos autênticos de feiras de rua.

Frutas e hortaliças, peixes frescos, plantas ornamentais, artesanatos, guloseimas regionais, e comidas típicas como: pastel de feira, tapioca, pé de moleque e tacacá são algumas das opções para quem busca produtos frescos e naturais.

Feira do Plaza | Foto: Divulgação

Visando proporcionar uma experiência nova aos clientes do shopping, a feira que é uma ação em parceria com a Agencia de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS/AM) tem um espaço seguro e confortável para seus visitantes.

“Temos um ótimo publico nas quintas-feiras, e com a grande demanda, sentimos a necessidade de termos mais um dia à disposição dos clientes. queremos possibilitar qualidade aos nossos clientes”. Disse a gerente de marketing do shopping, Luciana Carvalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Dezembro Vermelho traz testes rápidos para HIV no Plaza Shopping

Manaus Plaza realiza Bazar de Natal com descontos de até 70%