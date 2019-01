Cetam anuncia adiamento de matrículas no interior do Amazonas

No interior, os aprovados deverão entregar os documentos solicitados em edital ao gerente do Cetam de cada localidade | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) informa que foram adiadas as matrículas para os aprovados no "Segundo Processo Seletivo/2018 para cursos técnicos e especializações técnicas" em 55 municípios do interior.

As matrículas irão acontecer de 18 a 20 de fevereiro e não mais de 7 a 9 de janeiro como estava previsto. Na capital, a data será mantida: segunda, terça e quarta-feira da próxima semana (7, 8 e 9 de janeiro).

A diretora-presidente do Cetam, professora Joésia Pacheco, explica que a alteração de datas deve-se ao fato de o novo governo estar reorganizando sua estrutura administrativa para melhor atender as necessidades da população.

"A mudança não irá interferir no início das aulas, que ocorrerão dia 25 de março, na capital e interior do estado, conforme consta em edital", esclarece a diretora-presidente.

No interior, os aprovados deverão entregar os documentos solicitados em edital ao gerente do Cetam de cada localidade.

Já na capital, aqueles que passaram no processo seletivo, dentro do número de vagas, deverão efetivar a matrícula na unidade do Cetam onde irão fazer o curso. O horário de atendimento será das 8h às 12h e das 14h às 17h.

As unidades de ensino do Cetam, em Manaus, são: Escola de Formação Profissional Enfermeira Francisca Saavedra (av. Desembargador Felismino Soares, s/n, Colônia Oliveira Machado); Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalison (rua Brasília, s/n, São Jorge); e Instituto Benjamin Constant (rua Ramos Ferreira, 991, Centro).

As provas objetivas do processo seletivo aconteceram dia 25 de novembro do ano passado.

Foram aprovados 940 candidatos na capital e 3.988 no interior. Eles disputaram vagas em 34 cursos técnicos e 9 especializações técnicas em 55 municípios, e vagas em 19 cursos técnicos e 9 especializações técnicas em Manaus.

