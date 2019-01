Seduc divulga o resultado da seleção para as escolas militares

Não será aceito recurso enviado por fax, e-mail, redes sociais, entre outros | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc/AM) divulga o resultado do Processo Seletivo das Escolas Estaduais - Gestão da Polícia Militar do Amazonas para as nove escolas participantes, sendo oito localizadas em Manaus e uma em Manacapuru.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado da seleção poderão fazê-los no período de 7 a 8 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, mediante o Requerimento Padrão de Interposição de Recursos que está disponível no site:

www.educacao.am.gov.br e http://www.educacao.am.gov.br, o qual deverá ser preenchido e entregue, presencialmente, na Ouvidoria da Seduc/AM, na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, e seguir as orientações contidas.

Não será aceito recurso enviado por fax, e-mail, redes sociais, entre outros. O resultado da análise de recurso será divulgado no dia 14 de janeiro, também nos sites da Seduc e Polícia Militar do Amazonas.

Matrícula

A matrícula dos candidatos selecionados no processo seletivo será realizada de 15 a 16 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na escola na qual concorreu a vaga.

Requerimento Interposição de Recurso

Requerimento de interposição de recursoescolas militares

Lista dos selecionados no PSEGPAM

Resultado ps 2019 CMPM I (137_colégiopolícia) fund_mil_1_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM II (7517_marcantonio) fund_6_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM III (1270_waldock) fund_5_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM III (1270_waldock) fund_6_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM III (1270_waldock) medio_1_serie_not

Resultado ps 2019 CMPM IIII (1270_waldock) medio_2_serie_not

Resultado ps 2019 CMPM IV (7222_aurea)fund_5_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM IX (6671_jamil)fund_1_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM IX (6671_jamil)fund_5_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM IX (6671_jamil)fund_6_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM IX (6671_jamil)fund_7_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM IX (6671_jamil)fund_8_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM V (9121_candido)fund_mil_1_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM VI (9110_evandro) fund_6_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM VII (9110_evandro) medio_1_serie_vesp

Resultado ps 2019 CMPM VII (9013_eliana) fund_1_ano_mat

Resultado ps 2019 CMPM VIII (9137_pedro) fund_1_ano_vesp

Resultado ps 2019 CMPM VIII (9137_pedro) fund_6_ano_vesp

