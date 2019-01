Jovem que caiu no rio Negro é encontrado com rosto desfigurado

O corpo foi encaminhado ao Pelotão Fluvial depois removido para o IML | Foto: divulgação

Manaus - O corpo de um estivador, de 20 anos, foi encontrado por volta das 17h desta sexta-feira (4), no rio Negro. O jovem estava desaparecido há mais de 24 horas após cair entre uma balsa e um barco, que estava ancorado na orla da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul da capital.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) iniciaram as buscas pela vítima ainda na manhã de quinta-feira (3). Conforme a assessoria de imprensa da corporação, o corpo do jovem estava a uma profundidade de 35 metros, nas proximidades do local onde teria caído.

A assessoria do Cbmam ainda informou que o corpo da vítima estava com o rosto desfigurado porque havia sido devorado por peixes. A família, que acompanhou as buscas, reconheceu o jovem por meio das roupas que ele usava.

O corpo foi encaminhado ao Pelotão Fluvial do Cbmam e depois removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Em Manaus, família procura jovem desaparecido desde o Réveillon

Corpos são encontrados e algema, capuz e tatuagem chamam atenção