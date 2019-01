Hospital procura por familiares de jovem atropelado não identificado

O homem tem tatuagens pelo corpo que devem ajudar na identificação | Foto: Assessoria de comunicação





Manaus – Desde o dia 22 de dezembro, o Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Machado – localizado na Zona Leste da cidade – procura pelos familiares de um paciente não identificado e que permanece internado na unidade de saúde até então.

O paciente foi vítima de atropelamento e tem 24 anos. É branco, alto, tem uma tatuagem na perna esquerda com o desenho de um E.T, uma no peito com o desenho de uma coroa e uma frase escrita “Amor só de mãe”, no braço esquerdo.

Qualquer informação que possa ajudar o hospital a entrar em contato com a família do homem, pode ser passada por meio do número de telefone (092) 98407-1699.

