Assustada com fogos no Réveillon, Jade fugiu e família faz buscas

Manaus - Familiares da cachorrinha Jade, da raça Vira-lata, de 1 ano e meio, pedem ajuda da população manauara para encontrar a cadelinha que desapareceu durante o réveillon, por volta das 23h, na rua C, Ouro Verde, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a proprietária do animal, dona Rejiany Oliveira, de 40 anos, Jade desapareceu na madrugada do dia 31 de dezembro de 2018 para o dia 1 de janeiro de 2019, durante as comemorações da virada de ano.

A dona do animal acredita que a cachorrinha tenha se assustado com os fogos de artifícios e deixado a residência ao ficar assustada com o barulho.

“Minha vizinha a viu por volta das 23h aqui na rua de casa. Ela falou que a Jade estava desesperada por causa dos fogos. No Natal foi a mesma coisa por causa dos fogos. Ela subiu em cima da casa com medo, mas conseguimos tirá-la de lá. Mas agora, infelizmente, não sabemos onde ela está”, contou.

Quem souber do paradeiro da Jade pode entrar em contato com os familiares pelos números (92) 99249-7234, 99292-7572 e 99512-0777.

Leia mais

Família oferece 'gorda recompensa' por cachorrinha roubada em Manaus

Jovem oferece recompensa pelo paradeiro de 'Tauriel', cadela perdida