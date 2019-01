Motorista perde controle da direção e carro capota na Torquato Tapajós

Manaus - Um carro modelo Hyundai I30, de cor prata, capotou na madrugada deste sábado (5), por volta das 4h30, na avenida Torquato Tapajós, em frente à loja Ramsons, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), quando o agente chegou ao local o veículo já estava sendo retirado da pista por um guincho particular.

Conforme testemunhas, que passaram pelo local no momento do acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava realizando atendimento em uma pessoa no local do capotamento. Entretanto, não há informações se a vítima era o condutor ou passageiro.

Não há também informações sobre a causa do acidente, mas a hipótese é que o motorista tenha perdido o controle da direção do veículo e capotado na avenida.

