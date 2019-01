Prefeitura anuncia novo Call Center para usuários do Manausmed

Manaus - A partir de segunda-feira (7), o Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) passa a ter um novo número de atendimento no Call Center: 3664-9105. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (4), pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Segundo o secretário da Semad, Lucas Bandiera, a intenção é efetivar a economia em gastos públicos para que sejam direcionados para outras áreas de investimento da Prefeitura de Manaus, dentro da política da Centralização de Serviços Compartilhados (CSC), implementada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto na última quarta-feira (2).

“Os contatos do Manausmed passam a integrar, em 2019, o contrato de telefonia de toda a prefeitura, conforme as determinações do projeto Manaus 2030”, destacou Lucas acrescentando que será uma economia também para o servidor que utiliza o serviço. “Se a ligação para o Call Center partir de dentro da secretaria ou de um celular corporativo da prefeitura, basta discar os últimos quatro dígitos do telefone, 9105, e a ligação será gratuita”, completou.

Manaus 2030

A Eficiência em Gestão é um dos eixos estruturantes do projeto Manaus 2030, contemplando como objetivo estratégico a otimização de custos e as melhorias de processos.

“Na prática, ao molde do que já vem sendo feito na gestão dos contratos de contas públicas de água, energia, telefonia móvel e fixa, e combustíveis, outros serviços que são comuns para toda a prefeitura, mas que antes tinham um contrato para cada secretaria, passarão a ter gestão de apenas um contrato concentrada na Semad”, ressalta Bandiera.

Ainda segundo o secretário, a Semad, como órgão centralizador, vai poder padronizar e normatizar todos esses serviços comuns, como limpeza e conservação, segurança patrimonial, manutenção em refrigeração, elétrica e hidráulica, outsourcing e a frota municipal, cabendo às demais secretarias a responsabilidade no controle de utilização de suas cotas, predeterminadas pela Semad em consonância com o planejamento orçamentário.

Ao longo do tempo, a partir de análises técnico-administrativas, novos serviços poderão ser avaliados, centralizados e compartilhados com as unidades administrativas da Prefeitura de Manaus.

