Colisão entre carros deixa cinco pessoas feridas na Constantino Nery

Manaus - Um acidente de trânsito entre um veículo modelo Voyage e um Gol deixou cinco pessoas feridas na tarde deste sábado (5), na Avenida Constantino, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul.

De acordo com o tenente Raymar, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no veículo modelo Voyage, além do motorista estariam mais três passageiros. No Gol estava o motorista e um passageiro.

As vítimas foram socorridas pelo Samu | Foto: Cristiano Sevalho Em Tempo

Os veículos se chocaram no cruzamento entre a avenida constantino Nery e João Valério. O motorista do Voyage não se feriu.

"Chegamos ao local e os dois veículos já se encontravam no meio da avenida. O que sabemos, segundo informações, é que um dos motoristas avançou o sinal ocasionando esse acidente", disse.

Segundo o motorista do veículo Voyage, que não quis se identificar, o condutor do outro carro estava em alta velocidade. Ele suspeita que o motorista estava embriagado.

Os veículos ficaram no meio da avenida | Foto: Cristiano Sevalho Em Tempo

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informaram ao Portal Em Tempo que não houve vítimas fatais no acidente. A perícia foi acionada para ir ao local e deve esclarecer o motivo da colisão.

