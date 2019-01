Bombeiros encontram corpo de homem na Ponta Negra

Manaus - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas encontraram, por volta das 12h55, o corpo de um homem de 47 anos nas proximidades da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

O homem estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h para a ocorrência. Duas horas depois do desaparecimento. O irmão da vítima relatou que o homem desapareceu enquanto eles se divertiam no local

A equipe do Pelotão Fluvial iniciou as buscas ainda na noite de sexta-feira. Entretanto, foram encerradas sem êxito. Na manhã deste sábado, os mergulhadores retomaram os trabalhos e, no inicio da tarde, encontraram o corpo.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital amazonense.

Leia mais:

J ovem que caiu no rio Negro é encontrado com rosto desfigurado

Seduc divulga o resultado da seleção para as escolas militares