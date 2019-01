Matrícula do Vestibular e SIS da UEA encerra nesta quarta

Manaus - Termina nesta quarta-feira (9) a matrícula institucional dos candidatos aprovados na 1ª chamada na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A primeira etapa de matrícula destina-se apenas aos candidatos classificados para os cursos cujas aulas terão início no primeiro semestre de 2019. O candidato classificado e convocado que não obedecer ao prazo de matrícula institucional perderá o direito de ingresso e a vaga.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional encontra-se estabelecida no item 14, subitem 14.3, respectivamente do Edital nº 49/2018-GR (Vestibular) e Edital nº 50/2018-GR/UEA (SIS). Acesse o link abaixo. O edital de matrícula e a lista dos convocados do Vestibular e SIS já estão disponíveis no portal da UEA.

Link edital de matrícula:

VESTIBULAR: http://www1.uea.edu.br/ingresso.php?dest=matricula&tipo=VES

Link edital de matrícula SIS: http://www1.uea.edu.br/ingresso.php?dest=matricula&tipo=SIS





