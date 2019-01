Ufam divulga resultado do PSC 2019. Confira

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, na manhã desta segunda-feira (7), o resultado da terceira etapa do Processo Seletivo Contínuo da Universidade (PSC 2019 – Projeto 2019). O resultado foi, primeiramente, disponibilizado em lista no Centro de Convivência da Universidade e também pode ser consultado no site da Comissão Permanente de Concursos da Universidade (Compec) e através dos seguintes links: Resultado Final (Por área): Agrárias / Biológicas / Exatas / Humanas

Aprovada para o curso de Arquitetura, Luíza Braga Cruz, de 18 anos, veio conferir o resultado ao lado da mãe. “Ver meu nome na lista de aprovados foi muito especial. Eu estava muito ansiosa aguardando o resultado e agora vejo que tudo valeu a pena: o cursinho, os viradões, simulados. Felicidade me define”, declarou.



Trajetórias de sucesso

Estudante da Escola Pública Áurea Pinheiro Braga, Eduardo Luan da Silva Cardoso, de 18 anos, conquistou uma vaga para o curso de Psicologia. “Eu almejo essa vaga desde o primeiro ano do Ensino Médio. Fiz cursinho apenas no primeiro ano do Ensino Médio, mas depois resolvi administrar meu tempo de estudo em casa mesmo e estou muito feliz, pois obtive aprovação tanto aqui quanto na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Lá, eu fui aprovado para o curso de Letras, mas vou cursar Psicologia aqui na Ufam, que sempre foi meu sonho. Estou muito feliz”, declarou o candidato aprovado.

José Guilherme Maia comemorou o resultado de sua aprovação para o curso de Medicina junto aos amigos. “Foram três anos muito puxados, com minha rotina totalmente dedicada a este projeto. Não consigo achar palavras para definir a sensação nesse momento. É uma emoção muito grande. Eu já havia passado para Medicina no Processo Seletivo do Interior (PSI) enquanto eu cursava o segundo ano do Ensino Médio, mas resolvi aguardar para fazer o curso na capital e valeu a pena. Vou fazer a faculdade perto da minha família e dos meus amigos”.

Mensagem da Administração Superior

O reitor, professor Sylvio Puga, deu as boas-vindas para os novos alunos da Universidade. “A Ufam parabeniza os aprovados no PSC e deseja que a trajetória ao longo do curso seja de plena realização nas ações de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação, Empreendedorismo e Responsabilidade Social”, destacou o gestor.

A diretora-presidente da Comissão Permanente de Concursos (Compec), professora Ana Galotta, afirma que o processo foi marcado pela tranquilidade. “Foi uma seleção tranquila e, a partir de agora, nós, da Ufam, só podemos desejar êxito a todos os aprovados”, declarou.

Orientações

A pró-reitoria de Ensino de Graduação informa que a partir do dia 18 de janeiro, a partir das 15h, será divulgado no site da Universidade o edital de matrícula para os candidatos aprovados no certame.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

UniNorte promove preparatório para vestibular neste sábado (5)

Alerta: última semana de inscrições do Bolsa Idiomas em Manaus