'Rocam vai ter novo batalhão', diz governador Wilson Lima

Manaus - Um novo Batalhão da Rocam vai ser criado pelo Governo do Estado ainda neste ano,também será implantado um grupo de atenção permanente que atenda durante 24 horas os policiais em serviço para garantir melhores condições de trabalho e assistência necessária no exercício das funções. Além disso, o Governo analisa o orçamento e estuda abrir licitação para adquirir novas armas, com maior capacidade de resposta, fundamentais nas ações de combate ao crime organizado.

O anúncio das novas medidas foram feitas pelo governador Wilson Lima, na noite desta segunda-feira (7), durante a solenidade de transmissão de cargo do comando da Polícia da Militar do Amazonas (PMAM), no Comando Geral, em Petrópolis, zona sul de Manaus.

"O Estado vai agir com rigor, com ação enérgica, contra a criminalidade”, disse Wilson | Foto: Divulgação

O governador iniciou o discurso surpreendendo a tropa. Wilson Lima pediu para que todos ficassem à vontade e saíssem da formação oficial. Em seguida, afirmou que o combate ao crime organizado vai ser rigoroso e que as estratégias discutidas aos poucos serão implementadas.

“Da nossa parte, nós vamos continuar trabalhando para dar as condições para que a Polícia Militar desenvolva o trabalho para dar paz e tranquilidade ao cidadão do Amazonas. O Estado vai agir com rigor, com ação enérgica, contra a criminalidade”, enfatizou o governador.

Troca de comando

Na cerimônia, o coronel Ayrton Ferreira do Norte assumiu oficialmente o comando da Polícia Militar do Amazonas. Ele substituiu o coronel José Cláudio Nonato da Silva. “Estaremos integrados com outras forças, com serviço de inteligência, e vamos trabalhar em prol da população do Amazonas”, declarou o novo comandante-geral da corporação.

Para o cargo de subcomandante-geral, foi nomeado o coronel Disney de Lima Brilhante, e o novo chefe do Estado-Maior Geral é o coronel Jerry Andrade de Menezes. Após os discursos das autoridades militares e do governador, foi realizado o desfile das tropas.

*Com informações da assessoria.

