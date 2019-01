Carro em alta velocidade atropela e mata idosa no Novo Aleixo

Manaus - A costureira Darcy Trindade da Silva, de 60 anos, morreu após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (8). O fato aconteceu na avenida Coronel Sávio Belota, conjunto Amadeu Botelho, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do tenente Sato, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o atropelamento ocorreu por volta de 11h. Darcy foi atingida por um veículo Fiat/Siena, de cor cinza, que estava em alta velocidade.

O corpo da vítima foi removido ao IML | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Os familiares e amigos da vítima estiveram no local. Eles informaram à reportagem que Darcy tinha saído de casa para pagar contas em uma casa lotérica.

"Estamos muitos sensibilizados com essa situação. O marido dela morreu há menos de três meses em decorrência de diabetes", contou um familiar.

A vítima morava no núcleo 24, próximo ao local do acidente. De acordo com o delegado Vinicius Melo, plantonista do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o carro envolvido no atropelamento foi abandonado em frente a uma casa, na rua Lírio do Mar, com a chave na ignição O condutor não foi localizado.

A vítima teria saído de casa para ir em uma loteria | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Aos policiais, a mãe do condutor, que não teve o nome divulgado, informou que ele chegou em casa e saiu em outro carro, uma picape Strada.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Moradores da Zona Leste ficam sem energia após picape derrubar poste

Rodoviários prometem paralisação na próxima quarta (9), em Manaus