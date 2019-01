Saiba se haverá greve de ônibus nesta quarta-feira (9) em Manaus

Manaus - A greve dos rodoviários decidida em assembleia geral e anunciada para ocorrer a partir das 4h da manhã desta quarta-feira (9), na capital amazonense, foi descartada após o pagamento de salários atrasados dos trabalhadores ser efetuado pelas empresas na tarde desta terça-feira (8). “Os ônibus irão operar normalmente e a luta pelos nossos direitos irão continuar”, declarou o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM) Josenildo Mossoró.

O vice-presidente do Sindicato atribuiu a conquista aos trabalhadores e a Prefeitura de Manaus, que foi pertinente na cobrança as empresas. “Eu agradeço pela confiança da categoria e da direção do sindicato que não desistiram em cobrar nossos direitos. Também agradeço ao prefeito que colocou pressão nas empresas para que o pagamento, referente ao vencimento de dezembro e o salário de janeiro, fosse feito hoje. Além de agradecer a população que foi paciente e está nos ajudando”, disse Mossoró.

Um auxiliar de tráfego da empresa Global Green, de 33 anos, que não quis se identificar, contou que o pagamento começou a ser depositado nas contas bancárias por volta das 15h. “É um alívio porque podemos honrar com nossas dívidas”, disse o trabalhador.

Mossoró ainda informou que das oito empresas que operam em Manaus, sete já quitaram as dívidas e apenas a empresa Vega Transporte falta efetuar o pagamento do mês de janeiro aos seus funcionários. “Só caiu o adiantamento de dezembro a empresa informou que tudo vai se normalizar até o início da noite” disse o vice-presidente do STTRM.

Leia mais

Sem acordo, Sindicato dos Rodoviários sinaliza nova greve em Manaus

Prefeitura intervém nas negociações e evita nova greve de ônibus

Rodoviários devem pagar R$50 mil caso parem 100% frota de ônibus