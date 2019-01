Desembargador acusado de estuprar neta será interrogado em março no AM

Manaus - Acusado de estuprar a neta, o desembargador aposentado Rafael Romano vai ser ouvido pela justiça no final do mês de março deste ano. Romano teria abusado sexualmente da neta desde que ela tinha sete anos. Ele ainda foi acusado , novamente, em agosto do ano passado de abusar sexualmente uma outra menina, quando ela tinha entre 13 e 14 anos, e trabalhava na casa da filha do desembargador aposentado.

No dia 27 de novembro do ano passado, a juíza da 1ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, realizou mais uma etapa da audiência de instrução e julgamento do processo , ele ouviu 16 testemunhas de defesa. No dia anterior, 26 de novembro, foram ouvidas oito testemunhas de acusação e a vítima.

Entenda o caso

Rafael de Araújo Romano foi denunciado pela primeira vez, em fevereiro do ano passado, pela ex-nora, a advogada Luciana Pires. Na época, Luciana foi às redes sociais e tornou público o desabafo da filha adolescente de apenas 14 anos sobre os abusos que sofria do avô desde os setes anos . A denúncia foi formalizada e uma investigação corre em segredo de justiça.

Romano já foi juiz do Juizado Cível da Infância e da Juventude e foi relator da "Operação Estocolmo", que levou para cadeia o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, em 2014, por chefiar um esquema de exploração sexual infantil. Romano foi, inclusive, responsável por decretar a prisão de Adail.

O advogado de defesa de Romano, na época, negou as denúncias e disse que elas poderiam ter sido desencadeadas pelo processo de divórcio que Luciana passava com o pai da vítima e filho do desembargador, Rafael Araújo Romano Júnior.

Rafael Romano ainda foi alvo se uma segunda denúncia de abuso sexual infantil . A vítima é uma mulher, que o hoje tem 29 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que os abusos aconteceram quando tinha entre 13 a 14 anos.

A mulher formalizou a denúncia na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e no Ministério Público do Amazonas (MPE). Ela foi ouvida em junho do ano passado.

