Prefeitura divulga o calendário de pagamento dos servidores municipais

Manaus - Já está disponível para consulta o calendário de pagamento dos servidores da Prefeitura de Manaus para o exercício de 2019, na edição desta segunda-feira, 7/1, do Diário Oficial do Município (DOM). A informação é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos do município.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, a divulgação parte do princípio da transparência característico da gestão Arthur Virgílio Neto. “A austeridade da gestão fiscal do município tem permitido manter o pagamento em dia, sem atrasos, e às vezes até antecipado, para os mais de 32 mil servidores municipais, que podem se programar, já que a remuneração estará na conta na data marcada”, destaca.

O pagamento dos servidores é realizado em quatro grupos. Primeiro recebem os pensionistas, seguido do grupo de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), do grupo das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) e Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), fechando com o grupo das demais secretarias.

Segundo Bandiera, o pagamento de janeiro, seguindo a ordem dos grupos, está previsto para 21, 29, 30 e 31/1, respectivamente. O calendário completo está disponível no site da Semad.

Confira o calendário

| Foto:

| Foto:

| Foto:

| Foto:

| Foto:





*Com informações da assessoria.





Leia mais:

Seduc inicia período de matrículas para as escolas de tempo integral

Quer seu filho no Colégio da PM? Matrículas ficaram mais fáceis no AM

Inscrições para Escolas de Tempo Integral continuam abertas em Manaus