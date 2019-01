Duas pessoas desaparecem após acidente com embarcação no Amazonas

Envira (AM) - Duas pessoas estão desaparecidas depois de um acidente envolvendo duas embarcações de grande porte na Comunidade Granja, nas proximidades do município de Envira (distante 1.206 quilômetros de Manaus). A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, o acidente foi registrado nesta terça-feira (8).

Ainda conforme a Marinha, uma equipe de busca e salvamento da Agência Fluvial de Eirunepé, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), foi direcionada ao local para apurar as informações e prestar apoio às buscas.

A Marinha ainda esclareceu que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Até a publicação desta matéria, nenhum dos desaparecidos foi encontrado.

*Com informações da assessoria.

