Família de adolescente desaparecido há 23 dias fará manifestação no AM

Manaus - A família do adolescente Rayner Vinicius da Silva Gonçalves, de 15 anos, desaparecido no dia 16 de dezembro do ano passado, deve realizar uma manifestação na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Uma venezuelana, que estaria com pertences do jovem está sendo procurada pela polícia para ajudar a elucidar o desaparecimento de Rayner.

De acordo com a mãe do adolescente, Maria Antônia da Silva Gonçalves, o ato deve ocorrer no próximo sábado (12), por volta das 15h30, e deve reunir familiares, parentes e amigos de Rayber. "Estaremos com cartazes, queremos encontrar o Rayner, estou desesperada, não sei mais o que fazer. A polícia segue investigando a procura da venezuelana, que não foi encontrada", explicou Maria.

Venezuelana é procurada por desaparecimento de adolescente em Manaus | Foto: Divulgação

O caso segue sedo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), e uma venezuelana, ainda não identificada, segue sendo procurada para esclarecer questões sobre o desaparecimento do garoto.

Entenda o caso

Conforme Antônia, o adolescente está desaparecido desde que saiu de casa no dia 16 de dezembro do ano passado. "Liguei várias vezes para o celular dele até essa mulher desconhecida atender e falar que estava com as roupas e o aparelho, e que não iria devolver os pertences porque ele teria dado para ela e dito que iria se matar no rio", disse.

Venezuelana procurada

O retrato falado de uma venezuelana que estaria com os pertences de Rayner Vinicius, de 15 anos, foi divulgado na noite da última sexta-feira (4), pela polícia. A mulher está sendo procurada e pode contribuir com informações em relação ao desaparecimento do adolescente, na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a delegada Grace Jardim, que está respondendo interinamente pela titularidade da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe do adolescente compareceu no dia 17 de dezembro de 2018 na unidade policial para formalizar a ocorrência.

