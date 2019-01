Governador Wilson Lima anuncia ampliação de bases do Corpo de Bombeiro

Manaus - O governador Wilson Lima participou na noite desta quarta-feira (09), da solenidade de passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizada na sede do Comando Geral da corporação, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, com a presença de autoridades civis e militares.

O CBMAM, que passa a ser comandado pelo coronel Danízio Valente Gonçalves Neto, passará por uma renovação estrutural que inclui investimentos no interior do Estado, com a implantação de novas bases para atendimento de ocorrências.

Os municípios de Presidente Figueiredo e Novo Airão serão os primeiros a receberem a estrutura, por serem áreas de recreação aquática, com grande número de banhistas e maior possibilidade de ocorrências. “Naqueles municípios em que a gente não puder ter, efetivamente, uma unidade física do Corpo de Bombeiros, investiremos em treinamento, para que cada cidade tenha pessoas qualificadas para agir em casos de sinistros”, afirmou Wilson Lima.

A aquisição de uma nova viatura também foi anunciada. “Nos próximos seis meses, o Estado deve entregar uma viatura de combate a incêndios e salvamento, que tem um papel fundamental porque salva vidas, e vidas não tem preço”, frisou o governador.

Melhorias – Ao agradecer o coronel Danízio, Wilson Lima ressaltou que o Corpo de Bombeiros passará por mudanças para aprimorar a estrutura. “Obrigado por ter aceito esse desafio de tocar as ações do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição respeitada, que aprendi a admirar enquanto cidadão e enquanto jornalista, e estou conhecendo de perto a estrutura da corporação. Estou entendendo a dificuldade que se enfrenta aqui, defasagem de pessoal, questão de viaturas. Vamos trabalhar para melhorar essa situação e dar um retorno para a sociedade”, assegurou

Compromisso – O coronel Danízio Valente Gonçalves Neto assumiu o comando da corporação comprometido em realizar mudanças estratégicas, renovações estruturais e organizacionais. Além de expandir e fortalecer o alcance do Corpo de Bombeiros nos municípios do interior do Amazonas, uma das políticas do coronel à frente da corporação inclui a ampliação das fiscalizações.

“Comandar o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas é uma honra muito grande. Para fazer jus, devemos estar estrategicamente alinhados com a ideia de renovação do Governo do Amazonas, seguir nosso planejamento estratégico, realizando alguns ajustes que serão necessários. Mais do que isso, seguir expandindo o Corpo de Bombeiros para o interior do Amazonas e aproximar a população de nossa corporação. Ganha a Corporação, ganha o povo do estado do Amazonas”, ressaltou o comandante da corporação.

Experiência – Nascido em Manaus, o coronel Danízio Valente Gonçalves Neto acumula 27 anos de carreira como bombeiro militar. É graduado em Direito e Defesa Social, possui pós-graduação em Coordenação Geral nas Instituições, além de ter atuado em outros órgãos do sistema de segurança pública do Amazonas, como a Corregedoria Geral da SSP-AM.

*Com informações da assessoria.