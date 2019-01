Adolescente de 13 anos morre soterrado enquanto dormia, em Manaus

Manaus - O adolescente Alison Lima da Silva, de 13 anos, conhecido como "Gordinho", morreu soterrado na manhã desta quinta-feira (10). O garoto estava dormindo quando a parede do quarto desabou. O fato aconteceu por volta das 5h30, na rua Pauini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Chovia bastante no momento da tragédia.

De acordo com um vizinho da vítima, o pedreiro Denis Oliveira, de 32 anos, após o deslizamento ele e outros moradores iniciaram o resgate do adolescente. A parede do imóvel teria cedido por conta de obra mal feita e do acúmulo de barro entre a parede da residência e a rua.

"A mãe do jovem saiu para trabalhar por volta das 4h30. Eu acordei com o barulho forte e o pai dele pedindo ajuda. Infelizmente o Alison não resistiu", disse.

A parede do quarto caiu em cima do adolescente | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. A equipe ainda tentou reanimar o adolescente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado, mas conforme os moradores a equipe demorou para chegar na ocorrência.

O corpo do jovem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Risco de desabamento

A dona de casa Erlane Crofite Honório, de 24 anos, teme que aconteça uma nova tragédia. Ela mora com três filhos e o marido ao lado da casa de Alison Lima.

Casa da dona Erlane fica ao lado da residência onde Alison morava | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

Segundo a dona de casa, um buraco está se abrindo entre a rua e a casa dela. A estrutura do imóvel já está comprometida.



"Eu tenho medo de uma nova tragédia. Cada vez que chove o buraco cresce e toda água passa pela cratera e cai na minha casa. Minha residência já está com as paredes rachadas e espero por providências das autoridades", declarou.

