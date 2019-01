Casa desaba durante chuva e família sai ilesa, no Novo Israel

| Autor: Josemar Antunes

Manaus - "Ouvi estalos na casa no momento em que eu estava deitada. Eu, meu marido e meus filhos saímos pela janela para não morrermos. Quinze minutos depois a casa desabou". Esse é o relato de Damiana Batista de Souza, de 42 anos, moradora da rua Laudiceia, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

A casa dela desabou durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense nesta quinta-feira (10). De acordo com o tenente Gonzaga, dos Bombeiros, por conta da chuva, o barro do barranco, onde a casa foi construída , amoleceu e causou o deslizamento.

Moradores ajudando a retirar os destroços | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

"Foram quatro casas afetadas, sendo uma com perda total. Um dos imóveis está com a estrutura comprometida e parte da base está com rachaduras. A residência deve desabar a qualquer momento. Todos os moradores da área, em especial das casas atingidas, foram orientados para não permanecerem no local", explicou o tenente Gonzaga.

Várias casas foram atingidas | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

Um dos moradores que também teve o imóvel afetado foi o operador de máquinas Nilson Trajano da Silva, de 38 anos. "Eu estava com a minha esposa, meu filho e meus enteados, quando escutei os estalos. Sair para verificar e vi a casa do vizinho se quebrando depois que ele conseguiu salvar a esposa e filhos pela janela. Estou assustado até agora com essa situação", lamentou.

Outras ocorrências

A chuva causou quedas de árvores, congestionamentos, mortes e desabamentos. Um adolescente de 13 anos morreu soterrado enquanto dormia dentro de uma casa, na rua Pauini, no bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte.

Ninguém ficou ferido durante o desabamento | Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

O Corpo de Bombeiros registrou mais um desabamento. Dessa vez, na rua dos Curiós, na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte.



A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros. Os técnicos do órgão devem avaliar a área e notificar os moradores.

